Как разжижать густую кровь без лекарств

Текучесть, способность свободно перемещаться по сосудам, - одно из ключевых свойств крови. При нарушении этого процесса увеличивается риск образования тромбов, повышается вероятность возникновения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта. На какие симптомы необходимо обратить внимание в первую очередь и что можно предпринять для разжижения крови, рассказал кардиолог и гастроэнтеролог Александр Осташков.

Насторожить должны сочетание головной боли с постоянным ощущением усталости и появлением одышки. Учащенное сердцебиение и изменение оттенка кожи (синюшность) - также тревожные признаки. В этой ситуации рекомендуется обратиться к специалисту. Вместе с тем есть рекомендации по питанию и образу жизни для поддержания реологических свойств крови.

Следует включить в рацион источники жирных кислот омега-3 (скумбрия, лосось), семена, орехи, фрукты и овощи с витамином Е (например, авокадо, киви, помидоры, шпинат и брокколи), передает "Доктор Питер" со ссылкой на кардиолога.

Красное мясо, сладости и фастфуд стоит ограничить. Они способны повышать вязкость крови. Что касается напитков, то врач посоветовал чай, особенно зеленый. Важно пить достаточно простой чистой воды. А вот от сахара и кофеина (в большом количестве) стоит воздержаться.

По физическим нагрузкам: достаточно примерно 150 минут активности средней интенсивности в неделю. Это могут быть быстрая ходьба, плавание или йога. Такие нагрузки улучшают кровообращение, укрепляют сердечно-сосудистую систему.