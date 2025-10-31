Россиянин пробежал полумарафон в кроксах и рассказал о последствиях

Российский легкоатлет Искандер Ядгаров пробежал полумарафон в испанской Валенсии в кроксах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Аккурат после десятки начала гореть подошва. Это было ужасно: пупырышки намазолили мне всю стопу, и на второй половине дистанции это чувствовалось на каждом шаге», — рассказал Ядгаров.

Он добавил, что пробежал дистанцию в 21,0975 километра за 1 час 9 минут и одну секунду.

Спортсмен также показал последствия для его ног. Он снял кроксы, продемонстрировав, что стер ступни до крови.

