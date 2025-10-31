Названы страшные последствия излишнего употребления соли

Избыточное употребление соли человеком приводит к страшным последствиям для организма, заявила нутрициолог Мила Масленникова.

«Избыток соли приводит к накоплению жидкости в организме, отечности тела и лица, сердечно-сосудистым нарушениям, набору веса, нарушению работы почек», – рассказала она в интервью РИА Новости.

Специалист отметила, что человек обычно превышает норму соли на 5-7 граммов в день, не учитывая, что она содержится в хлебе, консервах, соусах, сырах и так далее.

Ранее «СП» сообщала о том, что врач-диетолог Анна Белоусова пояснила, что именно сахар и алкоголь лидируют среди источников «пустых калорий».

