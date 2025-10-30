Четыре способа, чтобы не уснуть после бессонной ночи

Если ночь выдалась бессонной, а впереди рабочий день, продержаться и не уснуть помогут несколько простых приемов. О них в интервью aif.ru рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

© nsn.fm

По словам специалиста, утром можно позволить себе до трех чашек кофе, но употребление напитков с кофеином лучше прекратить после полудня, примерно после 12-13 часов. Это поможет избежать дополнительной нагрузки на нервную систему и проблем с засыпанием следующей ночью.

Бороться со сонливостью помогает яркий белый свет. Эффект достигается при цветовой температуре не ниже 5500 кельвинов — эта информация указывается на упаковке лампочек. Как отметил Бузунов, сонливость возникает волнами каждые полтора-два часа и длится 10-20 минут. В эти моменты лучше не бороться с усталостью пассивно: стоит встать, пройтись, сделать звонок или заняться делом, требующим внимания. Любая физическая или умственная активность поможет прогнать сон.

Кроме того, даже короткий отдых может восстановить силы. Врач советует при возможности подремать 5–10 минут, сидя с закрытыми глазами. А если есть подходящие условия — поспать 10-20 минут в первой половине дня, но не позже 15-16 часов, чтобы не сбить естественный ритм сна, передает «Радиоточка НСН».