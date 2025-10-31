Терапевт назвала самый полезный ингредиент шаурмы

Врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен назвала самый полезный ингредиент шаурмы.

В интервью NEWS.ru она заявила, что речь идёт об овощах. Однако, по ее словам, людям, испытывающим проблемы с пищеварением, стоит употреблять данное блюдо с осторожностью.

«Капуста, огурцы, помидоры, репчатый лук – безоговорочно полезная часть шаурмы, – подчеркнула Тен. – Это источник клетчатки, витаминов, антиоксидантов и пребиотиков».

Клетчатка, пояснила она, замедляет всасывание и усвоение быстрых углеводов из лаваша, смягчая удар по сахару в крови. А овощи – способствуют улучшению моторики кишечника, облегчают переваривание, а также служат пищей для полезной микрофлоры.

«Но людям с чувствительным ЖКТ следует быть осторожными с сырой капустой и луком, так как они могут вызвать вздутие, метеоризм и дискомфорт. Основной же риск овощей в шаурме заключается в их плохой промывке, которая может привести к кишечной инфекции», – резюмировала медик.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Тен предупредила о вреде популярного фастфуда.