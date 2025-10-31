Неожиданный вред: как утренняя вода разрушает кости после 60 лет

Врачи ‍заявляют: пить воду натощак могут себе позволить не все — это опасно для тех, кому за 60. Подробнее об этом рассказывает автор канала «О здоровом образе жизни, красоте и счастье».

После того как открывается 6-й десяток, у человека желудок становится менее кислым, а обмен веществ замедляется. Если холодная вода натощак попадает в желудок, она разбавляет желудочный сок, что становится причиной недостаточного усвоения кальция и магния — двух определяющих минералов, без которых невозможно представить крепким здоровье костей. Молодой организм держит удар, но у пожилых людей подобная ситуация может становиться причиной постепенного развития остеопороза, возникновения болей в спине и даже повреждения костей при незначительном воздействии.

Врачи советуют пожилым людям с утра съедать ложку каши, кусочек ореха или хлеба, и только вытерпев 15-20 минут, выпить 150-200 мл теплой воды. Кроме того, они советуют избегать питья холодной воды и больших объемов жидкости натощак. Такой сознательный подход к употреблению воды не только поможет сохранить костную систему здоровой, но и не повредит ‍пищеварению.