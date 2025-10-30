Профессор Аракелян назвал методы снижения риска инсульта

Инсульт, который вызывает тяжелые последствия, вплоть до летального исхода, можно предотвратить. Об этом заявил профессор Минздрава России Валерий Аракелян.

Профессор рассказал, как снизить риск инсульта
© РИА Новости

В разговоре с он уточнил, что главное, что должны помнить пациенты с фибрилляцией предсердий, которая часто вызывает образование тромбов, им необходим пожизненный прием антикоагулянтов.

«Эти препараты снижают риск инсульта на 60-70%. Также важно контролировать уровень сахара в крови и «плохого» холестерина, особенно у людей с высоким риском», - добавил Аракелян.

Кроме того, для профилактики инсульта людям старше 40-45 лет необходимо регулярно проходить профилактические обследования, проверять давление, сдавать анализы на глюкозу и липиды.