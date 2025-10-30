Профессор рассказал, как снизить риск инсульта

Инсульт, который вызывает тяжелые последствия, вплоть до летального исхода, можно предотвратить. Об этом заявил профессор Минздрава России Валерий Аракелян.

В разговоре с он уточнил, что главное, что должны помнить пациенты с фибрилляцией предсердий, которая часто вызывает образование тромбов, им необходим пожизненный прием антикоагулянтов.

«Эти препараты снижают риск инсульта на 60-70%. Также важно контролировать уровень сахара в крови и «плохого» холестерина, особенно у людей с высоким риском», - добавил Аракелян.

Кроме того, для профилактики инсульта людям старше 40-45 лет необходимо регулярно проходить профилактические обследования, проверять давление, сдавать анализы на глюкозу и липиды.