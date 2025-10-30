В каких случаях ринопластика может помочь здоровью

Чаще всего люди обращаются к пластическим хирургам для проведения ринопластики из-за своих комплексов: наличие горбинки, чрезмерная длина носа или слишком объёмная форма. Эти видимые недостатки порождают недовольство своим отражением и обычно становятся поводом для визита в клинику эстетической хирургии.

© runews24.ru

Однако эксперт в риносептопластике, главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян, пояснил RuNews24.ru, что в некоторых случаях ринопластика становится необходимой не по желанию, а по медицинским показаниям. Он выделил пять признаков, которые указывают на то, что стоит задуматься о проведении этой процедуры.

Как пояснил эксперт, первым тревожным сигналом является затрудненное дыхание.

«Если человек испытывает постоянные трудности с дыханием, это может быть связано с анатомическими особенностями носа, такими как искривление носовой перегородки или увеличение носовых раковин. В таких случаях риносептопластика не только улучшает внешний вид, но и решает серьезные медицинские проблемы, восстанавливая нормальную проходимость дыхательных путей».

Риносептопластика – это комплексная процедура, которая объединяет коррекцию формы носа (ринопластику) и исправление дефектов носовой перегородки (септопластику).

Второй признак — частые синуситы и другие заболевания носовых пазух. Если у пациента наблюдаются хронические воспалительные процессы в области носа, это может быть связано с неправильной формой или структурой носа. Риносептопластика может помочь не только улучшить эстетику, но и снизить риск рецидивов инфекций, устраняя причины, которые способствуют их возникновению.

Третьим фактором является травма носа. После получения травмы, даже если она произошла давно, может возникнуть деформация, которая не только портит внешний вид, но и затрудняет дыхание. В таких случаях риносептопластика становится необходимой для восстановления нормальной формы носа и функции дыхательной системы.

Четвертым сигналом, конечно, являются психологические проблемы, связанные с внешностью. Если человек испытывает постоянный стресс, низкую самооценку или депрессию из-за своей внешности, риносептопластика может стать важным шагом к улучшению качества жизни. Профессор Алексанян подчеркивает, что в таких случаях операция может помочь не только изменить внешний вид, но и значительно повысить уверенность в себе и улучшить психоэмоциональное состояние пациента.

Наконец, пятым показанием для ринопластики может быть необходимость в коррекции после неудачной операции. К сожалению, случаи неудачных пластических операций не редкость. Если пациент остался недоволен результатом предыдущей ринопластики, повторная операция может помочь исправить ошибки и достичь желаемого результата.

Таким образом, риносептопластика — это не всегда вопрос эстетики. Важно понимать, что в некоторых случаях она становится необходимостью, способной улучшить как физическое состояние, так и качество жизни. Если вы узнали себя в одном из этих признаков, стоит обратиться к квалифицированному специалисту для консультации и обсуждения возможных вариантов решения проблемы.