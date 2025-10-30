Врач назвал лучшие согревающие напитки

Черный и зеленый чай, кофе, а также какао являются лучшими согревающими напитками, считает врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова. Максимальную суточную дозу этих напитков она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Врач указала, что кофеин в чае и кофе помогает организму увеличить выработку тепла, но злоупотреблять этим веществом нельзя.

«Взрослым рекомендовано ограничиться потреблением до 400 микрограммов кофеина в сутки, что соответствует примерно четырем чашкам кофе или чая», — уточнила она.

Людям с заболеваниями сердца и бессонницей специалистка посоветовала уменьшить суточную дозу кофеина и отказаться от крепких вариантов напитков.

По словам эндокринолога, сладкие напитки, такие как какао и безалкогольный глинтвейн, тоже отлично согревают в холодную погоду за счет флаванолов и пряностей. Но она призвала не пить их каждый день из-за большого содержания сахара.

Также специалистка посоветовала добавить в компот или другой напиток имбирь. Она объяснила, что в нем содержится гингерол и шогаол, которые дают согревающий эффект. Однако такой напиток не следует пить людям с язвой желудка, гастритом, склонностью к кровотечениям, а также беременным и кормящим женщинам без консультации врача.

Наконец, врач отметила, что, пытаясь согреться, не стоит пить обжигающие напитки, так как кипяток потенциально может спровоцировать опухоли пищевода. В идеале температура жидкости должна быть ниже 60 градусов Цельсия, заключила она.

Ранее декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина предупредила о неочевидной опасности глинтвейна. По ее словам, ингредиенты согревающего напитка могут вызывать аллергию.