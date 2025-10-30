Почему операции по уменьшению желудка потеряли популярность

В России операции по уменьшению желудка проводятся значительно реже, чем, например, в 2023 году. Если два года назад было проведено 9696 бариатрических операций, то с начала года всего 6700.

Спад популярности такого метода похудения связывают с появлением таблеток и инъекций для похудения.

Как сообщает «Ъ» со ссылкой на DSM Group, с января по август 2025 года россияне приобрели 3 млн упаковок препаратов на основе семаглутида на сумму 16,8 млрд руб. Это на 36% больше, чем за весь 2024 год.

Также популярностью пользуются препараты на основе тирзепатида, который также помогает сбросить вес.

По словам хирурга Максима Бурикова, рост популярности препаратов связан с тем, что люди, желающие похудеть, хотят испытать действие «волшебной таблетки».

При этом им стоит помнить, что отказе от приема таких лекарств лишний вес возвращается обратно.

Операция в свою очередь дает стабильный результат.