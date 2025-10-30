В каких продуктах скрывается «целый вагон» сахара

Топ «пустых калорий» возглавляет сахар, и всё, что с ним связано, заявила НСН врач-диетолог Анна Белоусова.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что современные люди всё чаще потребляют так называемые «пустые калории» — энергию, не несущую питательной ценности и не необходимую для поддержания жизнедеятельности организма. Мурашко привел неутешительные цифры: среднестатистический россиянин употребляет сахара в четыре раза больше рекомендуемой нормы, а соли – в два с половиной раза больше. Белоусова подчеркнула, что наибольшую опасность для здоровья представляют сахар и алкоголь.

«Топ «пустых калорий» возглавляет сахар, и всё, что с ним связано, то есть конфеты, особенно карамель, сладкие газированные напитки, которые представляют из себя раствор сахара в воде, различные сладкие кондитерские изделия, то, что мы так любим есть к чаю, пряники, сушки, сухарики, печенье, зефир. Считают, что если жира нет, то зефир и пастила менее страшны, чем пирожное, но сахара в них на самом деле целый вагон. Для подростков характерно употребление сладких газированных напитков и всяческие перекусы, типа чипсов и попкорна. Кроме того, каши, которые надо кипятком заливать, макароны быстрого приготовления. Они предварительно все обработаны, чтобы быстро готовиться, и, соответственно, клетчатки в них мало, а калорий много. Ещё абсолютнейший источник пустых калорий - это алкоголь. Алкоголь - четвертый источник калорий, и чем он крепче, тем калорийнее. И, в общем-то, крепкие напитки, они по калорийности своей приравниваются к жирам или даже превышают их калорийность», - указала специалист.

Она также рассказала, как побороть привычку к сладкому.

«Для начала мы не вычеркиваем вредную еду из своего рациона, а постепенно снижаем количество. То есть тот, кто кладет 4 ложки сахара в чай, начинает класть 3 ложки. а через две недели начинает класть две, а еще через две недели одну, а потом ему и чай без сахара сойдет. То есть можно себя постепенно отучать, допустим, от сладкого. Если привыкли пить чай с пряником, не надо сразу обрубать все концы. Порезали себе яблочко, красиво положили на тарелочку или ягоды свежие, размороженные, неважно, положили рядом со своей чашкой, сидим, пьем с фруктами. Традиция на уровне психологии соблюдается, а калорий получаем гораздо меньше. Самое интересное, что пищевая привычка к сладкому переформировывается. Есть абсолютно четкие две цифры: 14 и 21 день. 14 - в лучшем случае, 21 - в более запущенном. Это срок, чтобы пересилить привычку, а потом становится гораздо легче», - отметила врач-диетолог.

