Как возрастные изменения сказываются на реакции организма на вакцину?

В исследовании, опубликованном в Nature, ученые Института Аллена разбирались – почему вакцины могут вызывать более слабую реакцию у людей, чей возраст близок к 65 годам. Ответ на этот вопрос может помочь в разработке более эффективных вакцин для возрастных пациентов.

Ученые обнаружили, что Т-клетки, которые являются ключевым звеном в управлении иммунными реакциями, с возрастом претерпевают изменения. Эти изменения не связаны с хроническими заболеваниями или воспалениями – они относятся к особенностям здорового старения организма. Т-клетки, в свою очередь, влияют на В-клетки, «обучая» их вырабатывать антитела в ответ на вирусы и вакцины.

Т-клетки памяти у пожилых людей претерпевают изменения, переходя в «Th2-подобное» состояние, при котором экспрессия генов меняет реакцию клеток на угрозы. И это напрямую влияет на способность В-клеток вырабатывать сильные антитела.

То есть, прививка от гриппа может содержать необходимые вирусные компоненты, но, если Т-клетки памяти не функционируют как надо, организм может не среагировать эффективно, – рассказывает Medicalxpress.

Имея эти знания, врачи могут использовать иммунный профиль человека для прогнозирования его реакции на вакцину. Подтверждение того, что Т-клетки становятся с возрастом менее эффективными, может стать шагом к разработке новых вакцин или иммуноукрепляющих препаратов, решающих эту проблему.

Например, можно изменить состав вакцин, чтобы компенсировать возрастные изменения в клетках. Инструменты для редактирования генов, такие как CRISPR, можно использовать для перепрограммирования Т-клеток человека перед вакцинацией, чтобы они реагировали на вакцины также, как молодые клетки. Это похоже на терапию CAR-T-клетками, которая перепрограммирует иммунные клетки для борьбы с раком.

В ходе исследования, ученые в течение двух лет работали с 96 добровольцами в возрасте от 25 до 65 лет. Они использовали такие методы, как секвенирование РНК отдельных клеток, протеомика и спектральная проточная цитометрия для изучения иммунной системы этих людей в динамике.