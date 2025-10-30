В каких случаях корректор осанки окажется бесполезен

Травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Антонина Завадская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» напомнила, что хорошую осанку можно назвать суперспособностью. Она повышает энергию, снижает нагрузку на мышцы и суставы, улучшает пищеварение и, разумеется, делает наш вид более статным и симпатичным. Правильная осанка также позволяет качественно работать всем системам организма - кровеносной, нервной, дыхательной и т.д.

В ряде случаев используются специальные корректоры осанки. По словам специалиста, они помогают сидеть и стоять в правильной позе: плечи отведены назад и выровнены с позвоночником, грудная клетка раскрыта. Корректор передает организму постоянное напоминание, как лучше держать спину в течение дня.

«Важно помнить, что корректор осанки - не панацея. Ирония заключается в том, что постоянное ношение корректора из-за искусственной поддержки может ослабить мышцы спины и спровоцировать сутулость. Не стоит рассчитывать на то, что приспособление сделает всю работу за своего владельца, особенно если в жизни отсутствуют тренировки по укреплению мышечного корсета. Корректор осанки можно сравнить с персональным тренером: он показывает правильную позу, но не выполняет упражнения за вас», - объяснила врач Завадская.

В идеале нужно поддерживать правильную осанку без корректора. Собеседница издания порекомендовала пользоваться ассоциативными представлениями. Можно вообразить себе камни, сложенные в стопку: ступни, бедра, таз, поясница, грудь, плечи и голова. Каждый «камень» уложен на другой. Такой способ поможет постоянно помнить о необходимости держать спину прямо. Кроме того, важны упражнения на растяжку и укрепление мышц - их немало в йоге и пилатесе.