Гранат и другие продукты, которые повышают тестостерон

Некоторые продукты естественным образом влияют на уровень гормонов в нашем организме. Например, тестостерона. К ним относятся восемь фруктов.

Гранаты. Они содержат много антиоксидантов, которые могут защищать клетки Лейдига, вырабатывающие тестостерон, от повреждений свободными радикалами (высокореактивными молекулами). Также в гранатах есть уникальный антиоксидант пуникалагин, способный бороться с окислительным стрессом, уменьшать воспаление, влияющее на выработку тестостерона.

Вишня и другие ягоды. В их состав входит флавоноид антоциан, который может обратить вспять окислительное повреждение в клетках Лейдига, улучшить функцию яичек, предотвратить развитие низкого уровня тестостерона у мужчин старшего возраста.

Бананы. Особенно важны в них магний, калий, витамин В6, способствующие стероидогенезу, то есть превращению холестерина в тестостерон.

Тропические фрукты. В манго, папайе, гуаве, опунции много растительных соединений сапонинов. Эти вещества могут способствовать выработке тестостерона.

Арбуз. Исследования показывают, что ликопин в его составе может снижать окислительный стресс в клетках Лейдига, улучшать кровоток в яичках.

Авокадо. Это один из лучших источников мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК). В целом пищевые жиры важны для гормонального здоровья, так как они участвуют в синтезе холестерина, который организм преобразует в тестостерон.

Цитрусовые. В апельсинах и грейпфрутах много витамина С. Он помогает предотвратить превращение тестостерона в эстроген и повысить уровень тестостерона.

Помидоры. Они поддерживают уровень тестостерона в основном за счёт большого количества ликопина. Больше всего его содержится в приготовленных помидорах и в томатной пасте.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.