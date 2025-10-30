Пенсионерам посоветовали играть в компьютерные игры

Некоторые компьютерные игры позволяют сохранить мозговую активность в преклонном возрасте, заявила НСН Елена Скаржинская.

Командные видеоигры позволяют пожилым людям сохранить большинство когнитивных способностей, достаточно будет даже получаса в день. Об этом рассказала кандидат педагогических наук, сертифицированный эксперт СПК ФКиС, заместитель директора по научно-методическому сопровождению спортивной школы «Центр цифровых видов спорта» Сургутского района Елена Скаржинская в разговоре с НСН.

Учёные выяснили, что пожилые люди, играющие хотя бы по полчаса в день, сохраняют память и внимание, как у молодых. Эксперимент проводился в течение месяца с игрой Dr. Kawashima’s Brain Training на Nintendo Switch. В результате у пожилых геймеров вырос уровень ацетилхолина и активность областей мозга, отвечающих за концентрацию и эмоции. Скаржинская подтвердила эту информацию.

«Есть исследования, которые достоверно показывают, что у видеоигр есть позитивное влияние на когнитивные способности. Но надо понимать, что речь не идет о соревновательных играх. Там еще больше воздействия на творческие отделы мозга. Человеку приходится принимать решения, за каждым из которых будут последствия, ему надо об этом думать. Старение головного мозга могут замедлить даже 30 минут игр в день, но эти вопросы сложные и не изучены до конца. Лучше всего выбирать командные игры, где есть результат. Вы решаете стратегические задачи, выбираете тактические ходы. Это все развивает и продлевает возраст дожития, обеспечивая долгое здоровье», — подчеркнула она.

Скаржинская добавила, что единой нормы, сколько играть в видеоигры, не существует.

«Каждый организм у нас индивидуальный, поэтому сложно сказать, сколько кому можно играть. Мы сравниваем это в привязке с основным и ведущим видом деятельности. Если человек провел в офисе восемь часов за компьютером, то играть еще 10 часов после этого может быть вредно. Если человек занимается физической активностью, то он может провести больше времени в играх, поскольку может быть хорошим переключением деятельности», — указала она.

