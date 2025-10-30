Как курение влияет на риск развития импотенции

Известно, что курение может привести к импотенции. Чем раньше человек начинает курить, тем быстрее он может столкнуться с эректильной дисфункцией, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Эрекция – это, прежде всего, сосудистое событие. Она возможна благодаря резкому увеличению притока крови к половому члену, которое обеспечивается здоровыми, эластичными сосудами. Никотин и другие компоненты табачного дыма напрямую повреждают внутренний слой сосудов – эндотелий. У подростков и молодых людей организм находится в стадии активного развития, включая и сосудистую систему. Регулярное токсическое воздействие с ранних лет нарушает естественные процессы формирования и функционирования сосудов, приводя к их раннему «старению» и потере эластичности», – отметил врач.

Кроме того, курение может снижать уровень тестостерона – ключевого гормона, отвечающего за либидо и эректильную функцию.