Врач рассказал, к каким болезням могут привести «капельницы красоты»

Популярные капельницы для улучшения здоровья и борьбы со старостью могут быть опасны. Как рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко, внутривенное введение любого препарата, даже назначенное врачом по медицинским показаниям, может привести к проблемам с венами, сердцем и заражению крови.

«Побочные эффекты при выборе такого способа доставки лекарственных средств встречаются часто, а риски достаточно высоки. В случае внутривенного введения возрастают риски инфекции и развития воспаления вен (тромбофлебит в месте введения) и весьма грозных осложнений, таких как бактериальный эндокардит (воспаление клапанов сердца) и сепсис (заражение крови). Не стоит забывать, что внутривенный путь введения чаще всего несет риски тяжелых аллергических реакций, ведь лекарство попадает в кровь одномоментно и в большом количестве», — объяснил Карпенко.

Введение витаминов, антиоксидантов или других веществ при отсутствии дефицита может привести к гипервитаминозам, токсическим реакциям и нарушению работы внутренних органов, таких как почки и печень.