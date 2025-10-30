Реабилитолог развеял три мифа о температуре

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял три распространенных мифа о температуре.

© runews24.ru

Агапкин в эфире телепрограммы «О самом главном» призвал не пить жаропонижающие лекарства, когда температура только начинает повышаться. Так люди мешают организму выполнять свою работу. Врач пояснил, что температура до 38,5 является защитной реакцией тела, она помогает иммунитету бороться с вирусами.

Кроме того, Агапкин призвал не утепляться при высокой температуре, это может быть опасно. Он пояснил, что, если человек с жаром укутается, его тело не сможет отдать лишнее тепло через кожу, и температура может подняться еще выше.

Врач добавил, что только высокая температура не всегда сигнализирует о тяжелой болезни. Реабилитолог отметил, что при недуге важно обращать внимание на все симптомы, включая головную боль, кашель, ломоту в теле и другие.

