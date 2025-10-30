Назван идеальный женский формат для занятий спортом

Аналитики международной сети студий балета и растяжки LEVITA назвали идеальный формат для занятий спортом для женщин. Об этом они рассказали в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Главный вывод: несмотря на сохраняющуюся популярность офлайн-залов, онлайн-тренировки прочно вошли в жизнь активных россиянок. Более 75 процентов респонденток предпочитают занятия с тренером лично, однако каждая третья уже использует цифровые форматы, чаще выбирая видео-уроки, а не прямые эфиры.

Среди преимуществ онлайн-тренировок отмечается экономия времени, возможность заниматься в любом удобном месте и чаще включать спорт в повседневный ритм. Для одних важен комфорт уединения, когда «никто не смотрит», для других — легкость старта: достаточно включить видео и начать.

По мнению экспертов LEVITA, интерес к онлайн-направлению растет благодаря запросу на гибкость и персонализацию. Женщины ожидают появления AI-тренеров, которые смогут анализировать технику и давать обратную связь в моменте. Наиболее популярное время для онлайн-занятий — вечерние часы выходных, а любимым днем для офлайн-тренировок остается среда.