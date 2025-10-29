Эксперт ответил, как часто нужно есть рыбу

Россияне из-за дороговизны морепродуктов выбирают более доступный вид белка, заявила НСН эксперт по здоровому образу жизни Дарья Кожевникова.

© РИА Новости

Недобор рыбы и морепродуктов в рационе россиян связан, в первую очередь, с высокими ценами на данную продукцию. Влияют также привычки в питании, заявила НСН в комментарии эксперт по здоровому образу жизни, владелец фитнес-студии «БенеФит» Дарья Кожевникова.

Владимир Путин поручил членам правительства увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян. Эту тему президент РФ поднял на совещании с членами правительства. По словам главы государства, люди должны иметь возможность купить по доступным ценам качественные морепродукты и рыбу. Пока, по его словам, уровень их потребления отстает от нормы, рекомендованной Минздравом.

«Да, нам не хватает рыбы, если смотреть по продуктовой корзине, большинство россиян выбирают более доступный вид белка — индейка, курица, дальше говядина, свинина, уже по ситуации. Рыба у нас стала уже в некоторой степени деликатесом из-за стоимости, именно это влияет на выбор покупателя. Например, форель океанская или семга в магазинах каких-то сумасшедших цен стоит. Но есть, например, вариант, как форель речная, радужная, она, в принципе, тоже достаточно хорошо себя проявляет в приготовлении. Пикшу, треску можно использовать. В рыбе содержится очень много полезного и очень лёгкий хороший свой белок. Красная рыба, например, богата омега-3, жирами полезными» — уточнила собеседница НСН.

Как отметила эксперта, в целом, россияне в рационе питания не добирают белка, она также призвала лучше прислушиваться к собственному организму.

«Если посмотреть по нашему составу продуктов, даже при наличии в рационе регулярно творога, яиц и какой-нибудь мясной продукции, той же куриной грудки, есть недобор белка. Мы должны исходить не из того, сколько нужно съесть мяса или рыбы, а сколько нужно белка, исходить из микроэлементов и витаминов, которые мы можем получить из той или иной продукции. Вообще, нужно ориентироваться на запросы организма. Нравится рыба — ешьте, значит вашему организму это требуется. Например, иногда хочется слабосоленой рыбки — я взяла, съела, организм насытился, больше не хочу, дефициты закрылись. Надо чаще слушать свой организм. Рыбу хотя бы раз в неделю точно надо включать в рацион, морепродукты, те же самые креветки, коктейли морские», — заключила Дарья Кожевникова.

Владимир Путин в ходе совещания отметил, что в странах, где уровень потребления рыбы и морепродуктов достаточно высокий, и продолжительность жизни выше. По оценкам аналитического центра Рыбного союза, потребление рыбы в России в 2024 году составляло 22,7 кг на человека в год — на 18% больше по сравнению с показателем 2022 года.

Ранее президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» спрогнозировал снижение цен к концу года на рекордно подорожавшую сельдь на 20-30%.