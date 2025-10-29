Праздничная форма: как правильно похудеть к Новому году

35% россиян собираются похудеть к новогодней ночи, выяснили аналитики. Как правильно это сделать, чтобы не потерять здоровье, разбиралась Москва 24.

© М24

Успеть до боя курантов

Больше трети россиян планируют похудеть к Новому году, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек по всей России.

38% участников опроса признались, что поправились с приходом холодов и это стало основной причиной возникшего желания постройнеть. При этом 32% респондентов отметили, что хотели бы встретить 2026 год в красивой форме, а еще 27% мечтают заранее сбросить вес, чтобы объедаться калорийными блюдами во время застолья.

Кроме того, опрос показал, что большинство россиян недовольны своим телом: 44% имеют проблемы с лишним весом, а 18% – ожирение. А вот подкачанное и атлетичное тело имеет 21% участников исследования. Стройных же и худых оказалось всего 6%. При этом 11% не считают себя толстыми, несмотря на наличие форм.

При этом 29% из тех, кто решил похудеть к Новому году, признались, что уже начали это делать. 34% сказали, что приступят за месяц до праздника, 12% – за несколько недель, а 18% – за неделю. При этом 7% россиян отметили, что сядут на диету за сутки до торжества.

Что касается методов похудения, то 60% респондентов занимаются спортом, употребляют больше белка и сложных углеводов, плюс отказываются от сахара и мучного. Часть же выбирает другой путь: покупает умные часы либо просто не ест салаты с майонезом.

Опрос также показал, что 79% россиян наедятся майонезными салатами в праздник, чтобы как-то наградить себя за сброшенные килограммы. 13% планируют завести новый роман, а 8% похвастаются достижением, выложив свои фото в соцсети.

Максимально плавно

Тем, кто хочет успеть похудеть к Новому году, уже пора начинать делать это, отметила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк.

«Осталось буквально два месяца, и за это время реально сбросить примерно от 4 до 8 килограммов. Самое главное – создать дефицит калорий с помощью ограничений в питании. Если обобщать, то женщинам обычно для снижения веса нужно употреблять 1 300–1 500 калорий в день, а мужчинам – 1 800–2 000», – отметила она.

При этом надо помнить, что именно жесткие краткосрочные диеты не приносят здоровья. Поэтому желательно полноценно переходить именно на правильное питание и стараться придерживаться его постоянно, предупредила диетолог.

«Идеальны в этом плане средиземноморская и DASH-диета. Это скорее своего рода модели здорового питания. Они предполагают, что каждый день человек ест много овощей и фруктов – примерно от 300 до 500 граммов».

Также в рационе обязательно должны быть кисломолочные продукты, например йогурт, ряженка. Плюс цельнозерновые крупы, такие как овсянка, перловка, коричневый рис, гречка, киноа, добавила Павлюк.

Эксперт напомнила и о необходимости физической активности. Желательно 2–3 раза в неделю добавлять аэробные и силовые нагрузки, плюс ежедневно ходить приблизительно по часу, отметила эксперт.

При этом врач предупредила, что самое сложное – не набрать в новогодние праздники все сброшенные килограммы.

«И тут главный совет – не сидеть постоянно за столом, ведь это огромная нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Прием пищи должен длиться не более одного часа, затем надо встать, походить, потанцевать», – отметила диетолог.

Кроме того, начинать праздничную трапезу стоит с белкового блюда. Это может быть, например, какая-нибудь запеченная птица, рыба. Оно даст насыщение, и потом уже не захочется слишком много есть и набрасываться на сладкое. А вот майонезными салатиками увлекаться не стоит, потому что это обычно самое калорийное, что есть на столе, подчеркнула Павлюк.

При этом врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова предупредила в беседе с Москвой 24, что наиболее аккуратными нужно быть тем, кто ранее не занимался физической активностью, но решил резко начать.

«Дело, скорее всего, кончится микротравмами и сильными мышечными болями. В результате организм может быстро сдаться и сказать: "Пойду лучше поем"».

Поэтому перемены должны быть максимально плавными. И лучше всего ставить цель не похудеть к Новому году, а овладеть новыми пищевыми привычками и постепенно встроить физические упражнения в свою жизнь, подчеркнула врач.