Как вывести лишнюю воду из организма

Эти способы позволят избавиться от отёков в домашних условиях.

Избыточное накопление воды в организме — распространённая проблема, особенно у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, страдающих заболеваниями почек, эндокринными нарушениями или просто злоупотребляющих солью. Накопление жидкости проявляется не только отёками и «плюсом» на весах, но и чувством тяжести, утомляемостью, снижением работоспособности.

«Длительная задержка жидкости — это физиологический маркер нарушений обменных процессов. Такой симптом может указывать на сбои в работе почек, печени, сердечно-сосудистой системы или эндокринных органов, особенно щитовидной железы и надпочечников», — Виктория Русина, врач-эндокринолог.

Когда организм перестаёт своевременно выводить жидкость, повышается нагрузка на сосуды, ткани начинают испытывать дефицит кислорода, ухудшается лимфоотток. Игнорировать отёки недопустимо, особенно если они появляются регулярно или сопровождаются изменением давления и быстрой утомляемостью.

В таких случаях важно пройти лабораторное обследование — проверить уровень креатинина, натрия, калия и гормонов щитовидной железы, чтобы определить источник проблемы, а не пытаться выводить воду с помощью диуретиков или экспресс-диет.

Значение гидратации

Вода — это универсальная биологическая среда, без которой невозможно поддержание жизни. Она составляет до 70% массы тела взрослого человека и выполняет ключевые функции в каждой системе организма.

Основные функции воды

Переносит питательные вещества, кислород и продукты обмена между клетками и органами.

Поддерживает стабильную температуру тела за счёт потоотделения и теплообмена.

Участвует в реакциях расщепления и синтеза веществ, включая углеводы, белки и липиды.

Обеспечивает смазку суставов, защищает спинной мозг и внутренние органы от механических повреждений.

Регулирует концентрацию ионов натрия, калия, кальция и магния в крови.

Когда потребление жидкости снижается, организм включает механизмы сохранения: уменьшается диурез, замедляется обмен веществ, жидкость задерживается в тканях. Это и вызывает отёки, ощущение одутловатости и колебания веса. Главная ошибка при попытке вывести воду — резкое ограничение питья. Недостаток жидкости воспринимается организмом как стресс, и он начинает запасать её с удвоенной силой.

Признаки избыточного накопления воды

Сначала симптомы кажутся незначительными, но со временем становятся всё более выраженными. К типичным внешним проявлениям относятся:

отёки лица по утрам — особенно заметные в области век и щёк;

тяжесть и распирание в ногах к вечеру, следы от носков или обуви;

увеличение массы тела без изменения рациона и уровня физической активности;

ощущение сдавленности колец, ремней, часов — особенно во второй половине дня;

снижение подвижности пальцев, чувство скованности после сна.

Внутренние отёки менее очевидны, но не менее опасны. Они могут проявляться:

вздутием живота и чувством тяжести после еды;

снижением аппетита и тошнотой без видимых причин;

частыми головными болями и головокружением;

ощущением усталости даже после сна.

Такие симптомы указывают на то, что жидкость накапливается не только под кожей, но и в тканях внутренних органов, нарушая их нормальную работу.

Питание для вывода лишней воды

При появлении первых симптомов нежелательно прибегать к аптечным диуретикам, так как они обладают выраженным эффектом и могут навредить здоровью. На ранних порах достаточно скорректировать питание.

Мягким мочегонным эффектом обладают арбуз, огурцы, сельдерей и ананас.

В рацион необходимо включить крупы с высоким содержанием калия, чтобы поддержать работу сердца. К ним крупам относятся гречка, овсянка и киноа.

Из напитков рекомендованы настой шиповника, отвар петрушки и зелёный чай.

Из меню нужно полностью исключить фастфуд, консервы, солёное и копчёное. Эти продукты способствуют накапливанию лишней жидкости в тканях организма.

Физическая активность

Двигательная нагрузка может быть любой, даже простая ходьба улучшает циркуляцию крови и активизирует лимфатическую систему. Помимо пеших прогулок, рекомендуется выполнять лёгкое кардио (бег на месте, велосипед или плавание).

Силовые тренировки полезны из-за существенной нагрузки на мышцы и суставы, однако они способствуют избыточной потливости. Чтобы избавляться от жидкости, но не допустить потери электролитов, во время силовой тренировки пейте воду с лимоном или минеральные напитки. При этом из рациона нужно полностью исключить сахаросодержащие газировки.

Список диуретиков

Натуральные диуретики действуют мягко и безопасно. Наиболее эффективны укроп, петрушка, клюква, брусника, хвощ полевой. Из напитков — зелёный чай, мате и кофе без сахара. Аптечные мочегонные препараты могут привести к потере калия и нарушению сердечного ритма. Назначать их может только врач исключительно при наличии медицинских показаний. Самостоятельное применение диуретиков может обернуться обезвоживанием.

Питьевой режим

Для нормального водного обмена взрослому человеку требуется 30-35 мл воды на 1 кг массы тела в сутки. Например, при весе 70 кг это около 2-2,5 л в день. Важно распределять жидкость равномерно, избегая больших объёмов сразу.

Кофе и крепкий чай обладают слабым диуретическим эффектом, но не вызывают обезвоживания, если употреблять их в разумных количествах.

Методы альтернативной медицины

Если натуральные методы не слишком помогают, а в аптеку идти нет причин, можно воспользоваться немедикаментозными способами, которые стимулируют вывод жидкости.

В альтернативной медицине рассматривают ароматерапию с маслами лимона, розмарина и можжевельника.

Народная медицина рекомендует травяные настои из толокнянки, ромашки и хвоща.

Мануальная терапия предлагает дренажный массаж, польза которого заключаются в активации лимфооттока.

Перечисленные способы довольно безобидны, но увлекаться травяными чаями не стоит. Врачи не рекомендуют употребление настоев курсами дольше двух недель.

Если вам кажется, что у вас есть проблемы с выведением жидкости, посетите терапевта. Избыток воды в тканях может привести к серьёзным последствиям, которые потребуют врачебного вмешательства.

