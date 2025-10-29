Нутрициолог развеял популярный миф о гранатовом соке

Гранатовый сок хорош как дополнительный источник железа, но не как основной — в 200 мл напитка содержится лишь 3–5% суточной нормы этого минерала. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

© Freepik

«Гранат и гранатовый сок действительно содержат железо, но в небольшом количестве и в форме, которая усваивается хуже, чем из животных продуктов. Форма железа в гранате — только негемовое. Усвоение негемового железа варьируется от 2 до 20% в зависимости от рациона (наличие витамина C в гранате улучшает биодоступность железа, а фитаты из злаков, чай и кофе — снижают). В 200 мл сока — примерно 0,5–0,7 мг железа, при этом суточная потребность у взрослых в этом элементе — не менее 10 мг, у детей — 7–11 мг, у беременных женщин — до 27 мг. Таким образом, один стакан гранатового сока покрывает лишь 3–5% суточной нормы. Поэтому гранатовый сок — это дополнительный источник железа, но не основной. При железодефицитной анемии он может быть полезен как часть рациона, но не заменяет медикаментозное лечение и специализированные продукты питания», — пояснила Гузман.

До этого врач-гематолог Анна Петрова рекомендовала для поддержания уровня железа в организме включить в рацион на регулярной основе мясо, субпродукты, бобовые, гречку, орехи. Так, например, в говяжьей печени на 100 г продукта приходится 6,9 мг легкоусвояемого гемового железа, в говядине и индейке – порядка 2–3 мг, в гречке – 8 мг. Во время и сразу после еды она рекомендовала не пить чай и кофе, которые мешают усвоению микроэлемента.