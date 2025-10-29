Врач рассказал, кому нельзя употреблять мед с «Виагрой»

На российских маркетплейсах появился предназначенный для борьбы с эректильной дисфункцией мед, в котором нашли не указанный в составе компонент «Виагры». Такой мед, по словам собеседника «Газеты.Ru», врача-кардиолога Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Иосифа Шубитидзе, ни в коем случае нельзя принимать людям с болезнями сердца.

© РИА Новости

«Если вы по назначению врача принимаете препараты от стенокардии или сердечной недостаточности из группы нитратов, то их сочетание с силденафилом или тадалафилом (действующие вещества "Виагры", "Сеалекс Форте" и "Али Капс") и вызывает неконтролируемое расширение сосудов и падение давления, несовместимое с жизнью. Совместный бесконтрольный прием грозит серьезными осложнениями, такими как критическое снижение артериального давления (шок), инфаркт или инсульт», — объяснил Шубитидзе.

По его словам, препараты для потенции уменьшают сосудистый тонус и расслабляют гладкую мускулатуру, что увеличивает приток крови к половым органам.

«Однако этот эффект также может способствовать повышению нагрузки на сердце. У людей с заболеваниями сердца (например, ишемической болезнью, аритмией или сердечной недостаточностью) это может привести к серьезным осложнениям, таким как инфаркт миокарда или отек легких. Избыточные дозы тадалафила могут вызывать резкие колебания давления, что приводит к головокружению и увеличивает риск падения. Это может быть особенно опасно для людей с предрасположенностью к гипотонии или тем, кто принимает другие препараты, которые снижают давление», — добавил Шубитидзе.

Подробнее о том, как на российских прилавках оказался опасный медовый БАД, и как в нем нашли опасный компонент – в материале «Газеты.Ru».