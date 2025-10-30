Сколько лет нужно бессоннице, чтобы нанести ущерб организму

Проблемы с сердечно-сосудистой системой, повышение артериального давления и уровня сахара в крови, а также снижение иммунитета могут появиться в результате длительных нарушений сна у человека спустя 5-10 лет после возникновения симптомов бессонницы. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

"Медицинские последствия нарушения сна, они проявляются через несколько лет - через 5, 10 лет, и они чаще всего касаются сердечно-сосудистой системы. Например, увеличивается артериальное давление, может увеличиваться уровень сахара - это тоже последствия бессонницы, снижаются показатели иммунитета - человек становится более подверженным простудным заболеваниям, но это все проявляется не так быстро", - рассказал Полуэктов.

По словам специалиста, в первую очередь ухудшается качество жизни страдающего бессонницей, такие люди имеют проблемы со сосредоточением, у них снижается производительность труда, увеличивается вероятность ошибок, также страдают социальные функции.

Как отметил Полуэктов, длительное ночное бодрствование является признаком бессонницы. Если у человека случаются нарушения сна чаще двух раз в неделю, то ему следует обратиться к врачу, так как, по медицинским критериям, именно частота нарушений сна в три раза в неделю или чаще является признаком бессонницы.