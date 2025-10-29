Назван простой способ защитить сосуды от вреда сидячего образа жизни

Ученые из Университета Бирмингема выяснили, что продукты, богатые флаванолами — такими как чай, какао, яблоки и ягоды — помогают защитить сосуды от негативного воздействия длительного сидения. Работа опубликована в журнале The Journal of Physiology.

Современный человек проводит в сидячем положении до шести часов в день, и такая малоподвижность приводит к ухудшению работы сосудов. Снижение эластичности артерий всего на 1% повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 13% — включая инсульт и инфаркт.

Исследователи решили проверить, может ли питание — а именно продукты, богатые флаванолами, — компенсировать этот вред. Флаванолы — это природные соединения, содержащиеся в фруктах, чае, орехах и какао-бобах, известные своими свойствами укреплять сосуды и защищать их во время стресса.

В эксперименте участвовали 40 здоровых мужчин — 20 с высокой физической подготовкой и 20 с низкой. За час до двухчасового периода сидения они выпивали либо какао-напиток с высоким содержанием флаванолов (695 мг), либо практически без них (5,6 мг). Затем исследователи измеряли эластичность сосудов, кровоток, давление и насыщение мышц кислородом.

Результаты оказались впечатляющими. У всех участников, выпивших какао с низким содержанием флавонолов, показатели сосудистой функции после сидения ухудшились — снизился кровоток и упала эластичность артерий. Но у тех, кто выпил напиток с высоким содержанием флаванолов, подобных изменений не наблюдалось. Их сосуды оставались в таком же состоянии, как до двух часов неподвижности.