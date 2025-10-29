Назван микроэлемент, дефицит которого чаще всего возникает у беременных

Организм женщины в период беременности и после родов испытывает повышенную потребность в различных микроэлементах, включая железо и витамин B12, рассказал «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

«Наиболее распространенной формой анемии, как у беременных, так и у других женщин, является железодефицитная анемия. Для ее профилактики и своевременного выявления врач — акушер-гинеколог на этапе подготовки к беременности назначает базовые анализы. К ним относится клинический анализ крови, а также определение уровня ферритина — особого белка, который является основной формой хранения железа в организме», — отметил доктор.

По его словам, уровень ферритина позволяет оценить запасы железа, с которыми женщина вступает в беременность.