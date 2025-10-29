Доктор рассказал, какой микроэлемент влияет на риск развития деменции

Низкий уровень лития в мозге повышает риски развития болезни Альцгеймера, рассказала «Газете.Ru» преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Марина Рудакова.

«Литий — это микроэлемент, точная биологическая роль которого еще полностью не установлена. Литий в небольших количествах содержится в мозге, где помогает нервным клеткам взаимодействовать и защищает их от повреждений. Недавние исследования показали, что у людей с болезнью Альцгеймера снижено количество лития в мозге по сравнению со здоровыми, и это, вероятно, связано с тем, что амилоидные бляшки, которые являются одной из причин этой болезни, вымывают этот минерал из окружающих их клеток», — рассказала врач.

По словам врача, ученые заметили взаимосвязь между количеством лития в мозге с возникновением амилоидных бляшек и потерей памяти у мышей. Повышение же уровня лития в исследованиях помогало уменьшить количество бляшек и частично восстановить память.