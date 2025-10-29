Правда ли, что польза продуктов зависит от их цвета

Минздрав России объявил период с 20 по 26 октября Неделей популяризации потребления овощей и фруктов. В Брянской области традиционно присоединяются к подобным акциям, а в этом году нашли еще и креативный подход: в региональном минздраве решили рассказать о пользе овощей и фруктов в зависимости от их цвета. И эту информацию разместили не только на стендах и сайтах учреждений здравоохранения - об этом всю неделю вещали местные СМИ.

О какой же пользе говорит цвет? Например, желтые плоды: абрикосы, персики, дыни, бананы, ананасы, цветная капуста, кукуруза, желтые яблоки - богаты каротиноидами, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему человека. Чуть сгущаем краски до оранжевого - и получаем овощи и фрукты, содержащие бета-каротин, который является антиоксидантом и обладает антираковыми свойствами. Это морковь, манго, тыква, облепиха.

Красный цвет говорит о наличии в овощах и фруктах флавоноидов, которые защищают организм от воздействия свободных радикалов, позволяя человеку дольше сохранять молодость и привлекательность. Красные плоды еще помогают снять воспаление мочевыводящих путей и снизить риск образования раковых опухолей. Среди них - красные яблоки, арбузы, вишня, гранат, клубника, малина, клюква, помидоры, свекла.

Зеленые овощи и фрукты содержат хлорофилл, магний, калий и кальций, которые улучшают процесс пищеварения, укрепляют нервы. Такие овощи и фрукты также богаты витаминами А, В, С. Зеленый окрас имеют некоторые яблоки, киви, авокадо, огурцы, капуста, горох, шпинат, сельдерей, салат.

А если плоды сиреневого цвета - например, черника, голубика, ежевика, виноград, сливы, баклажаны? Их польза в том, что они являются источниками антиоксидантов, замедляющих процесс старения и оказывающих противомикробное действие.

Кстати

Согласно последним рекомендациям ВОЗ, необходимо потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Но, поскольку овощи и фрукты неравноценны по содержанию различных питательных веществ, желательно составлять недельное меню таким образом, чтобы ежедневно на столе присутствовали разнообразные растительные продукты. Причем овощи и фрукты полезны не только свежие, но и в замороженном виде, так как сохраняют свои уникальные свойства. Уверяют, что ежедневное употребление 400 граммов свежих овощей и фруктов сокращает риск развития заболеваний сердца, диабета и даже онкологических недугов. Оптимальное количество их потребления зависит от возраста, пола и уровня физической активности, но общепризнано, что овощи и фрукты - источник здоровья, молодости и красоты.