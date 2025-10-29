Эксперт объяснил, как повысить всасываемость железа

Витамин С помогает железу лучше усваиваться, поэтому важно употреблять продукты, богатые железом и витамином С, вместе, рассказала «Газете.Ru» врач — диетолог-эндокринолог компании Bioniq Дарья Диброва.

Для увеличения уровня гемоглобина необходимо употреблять продукты, богатые гемовым железом: красное мясо (говядина, телятина, баранина, свинина), субпродукты (язык, сердечки, желудочки, особенно печень — говяжья, свиная, куриная), морепродукты, птицу (индейка, курица) и яйца. Также важную роль играют продукты растительного происхождения, богатые негемовым железом: бобовые (чечевица, фасоль, нут, горох), цельнозерновые крупы (гречка, булгур, киноа, бурый и коричневый рис), овощи (брокколи, свекла) и листовая зелень (шпинат, кейл).

«Для улучшения всасывания железа из пищи объединяйте в рационе богатую железом пищу с витамином С: цитрусовые, в том числе лимонный сок, красный перец, брокколи. Избегайте напитков с кофеином (чай, кофе, какао, энергетические напитки, лимонады по типу кока-колы) за 45 минут до или после еды, они ухудшают всасывание железа», — отметила доктор.

Гемоглобин крови падает из-за физиологических причин (менструация, беременность), несбалансированной диеты и из-за патологии. Поэтому восполнить уровень железа в крови получится только после терапии основного заболевания.