Эксперт указал на опасный миф о кефире

Кефир, на который многие пациенты возлагают надежды, является обычным кисломолочным напитком, это не лекарство и не панацея, заявила гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Более того, кефир может навредить здоровью, считает врач.

Во-первых, "современный кефир - уже не тот", указала она.

"Промышленная пастеризация, консерванты, хранение неделями - и вот в стакане остается вкус, но почти нет живых бактерий", - пишет врач в своем Telegram-канале.

По ее словам, после употребления кефира создается иллюзия, что "полегчало". Это связано с тем, что содержащаяся в продукте молочная кислота "раздражает кишечник". В результате ускоряется перистальтика. Однако это вовсе не тот эффект, который необходим в долгосрочной перспективе. Просто "воспаленный кишечник спешит избавиться от раздражителя", уточнила врач.

Во-вторых, напиток может навредить при вздутии, СИБР, метеоризме, так как способствует усилению брожения. Далеко не все это учитывают.

"Кефир создает лишнюю нагрузку при проблемах с желчью и поджелудочной, усиливает воспаление при аутоиммунных и воспалительных процессах", - добавила врач.

Диляра Лебедева подчеркнула, что употребление кефира особенно вредно, если пить его натощак или на ночь.

"Желудок получает кислоту, кишечник - газы, а вы - бессонную ночь и тяжесть", - пишет гастроэнтеролог.

Диляра Лебедева также предупредила, что обилие простых углеводов в рационе плохо воздействует на кишечник. Так, провоцирует системное воспаление - сахар.