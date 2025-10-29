Врачи предупредили об опасности капельниц для поднятия иммунитета

Среди россиян, желающих улучшить свое здоровье, стали популярны капельницы для биохакинга, которые якобы помогают улучшить память, иммунитет, дают возможность отсрочить старость и прочее. По словам профессора кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, доктора биологических наук Кенеса Еримбетова, капельница «Иммунитет+» может усилить окислительный стресс в организме.

«Любое внутривенное введение препаратов — это медицинская процедура, несущая в себе определенные риски. Особую озабоченность вызывает мода на так называемые капельницы красоты и здоровья, которые часто назначаются без должных диагностических оснований. Введение витаминов, антиоксидантов (например, глутатиона) или других веществ при отсутствии дефицита может привести к гипервитаминозам, токсическим реакциям и нарушению работы внутренних органов, таких как почки и печень. Организм представляет собой сбалансированную систему, и бесконтрольная «атака» высокими дозами веществ, особенно минуя естественные барьеры ЖКТ, может нанести серьезный вред», — объяснил врач.

По его словам, капельница «Иммунитет+» не зарегистрирована в реестре. Это значит, что нет данных по лекарственному взаимодействию ее компонентов внутри организма.