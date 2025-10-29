Может ли растительное молоко быть полезным

Многие люди часто отказываются от коровьего молока, заменяя его растительным. Можно ли считать такой продукт полезным, рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова, сообщает NEWS.ru.

По мнению специалиста, растительное молоко может быть полезным, если в нем отсутствуют добавки.

«Я бы выбрала вариант, в составе которого есть только заявленное растение и вода. Но зачастую это какая-то растительная мука, в которую добавляют загуститель, чтобы оно выглядело более-менее текучим продуктом», — отметила врач.

По словам Мизановой, сложный состав продукта заставляет усомниться в его пользе. Производители хотят усилить вкус растительного молока с помощью сахара и разных консервантов.

«Туда добавляют консервант и сахар, чтобы этот продукт был повкуснее, часто добавляют ароматизатор, чтобы придать этому продукту вкус и видимость того, что это, например, какой-то орех, банан или кокос, — подчеркнула диетолог.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала продукты, которые помогают справиться с осенним упадком сил. Эксперт порекомендовала употреблять больше продуктов с высоким содержанием клетчатки, сложных углеводов, а также полезных жиров и аминокислоты триптофана.

До этого врач-эндокринолог София Костина рассказала, в чем заключается опасность перередания грибов. По словам специалиста, чрезмерное присутствие этих продуктов в рационе может привести к диспептическим явлениям, таким как расстройство желудка и диарея.