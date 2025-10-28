Тренер высмеяла «пугалки» врачей о вреде десяти тысяч шагов в день

Если человек не ходит, он – сидит, поэтому рекомендации снизить количество физической активности до двух тысяч шагов в день приведут к сидячему и пассивному образу жизни, заявила НСН Дарья Кожевникова.

Руководитель фитнес-студии «БенеФит» Дарья Кожевникова в беседе с НСН напомнила, что человеческое тело создано для активных физических нагрузок и высмеяла предостережения врачей о вреде 10 тысяч шагов в день.

Многие считают, что ходить до 10–20 тысяч шагов в день полезно, однако это увеличивает нагрузку на суставы и даже может привести к преждевременному старению, предупредила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в беседе с Москвой 24. По ее словам, лучше придерживаться нормы в 2 тысячи шагов в день. Кожевникова рассказала, почему такие советы ошибочны и вредны.

«Пусть озвучат, какая цифра вредна с точки зрения сидения на месте. Потому что если мы не ходим, мы сидим. Если 2 тысячи шагов – это норма, то это, грубо говоря, мама отводит ребенка в сад и больше не двигается. Мне кажется огромным заблуждением нашего времени то, что мы боимся физической нагрузки. Наше тело изначально создано для того, чтобы мы умели бегать, ловить, прыгать. Наши ноги длиннее наших рук не просто так. Объективно сделать в день 10 тысяч шагов не так сложно. В основном люди делают эти шаги на улице, и это хорошая вентиляция легких, улучшение кровообращения, улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Банально наши икроножные мышцы по природе считаются нашим насосом – чтобы кровь, которая опускается вниз, поднялась обратно наверх, надо активно поработать икроножными мышцами. То есть просто походить, чтобы не было отеков и застойных явлений в нижней части тела, чтобы не образовывались тромбы», – отметила она.

По словам фитнес-тренера, отсутствие необходимой ежедневной физической нагрузки приводит к апатии и усталости.

«Можно ездить на велосипеде, можно ходить на дорожке, можно совершать прогулки. Если лежать на диване или проводить много времени в замкнутом пространстве, то вообще никуда не хочется, теряется энергия и силы», – подытожила она.

