Диетолог объяснил, почему 90% фитнес-рецептов являются ловушкой

Диетолог-нутрициолог сервиса по подбору онлайн-тренера WowFit Мария Титова рассказала, что опубликованные в интернете фитнес-рецепты бесполезны, а иногда и опасны.

© Freepik

«Часто можно увидеть рецепты, бездумно переписанные из других источников, причём с ошибками: теряются единицы измерения, цифры, а иногда даже ингредиенты», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, рациональное питание подбирается индивидуально в зависимости от конкретных задач, поэтому не следует ориентироваться на универсальные советы из интернета.

Ранее диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в беседе с НСН выразила мнение, что начинать день лучше всего с каш, которые нужно варить из натуральных круп. Например, овсянка должна вариться не менее 20 минут.