Преддиабет: все, что нужно знать о его профилактике

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2024 год, свыше 800 млн человек живут с сахарным диабетом. В России, по официальной информации Минздрава, им страдают около 6 млн человек, в том числе порядка 67 тыс. детей. Но прежде чем заболевание окончательно сформируется, организм проходит промежуточный этап — преддиабет: при нем уровень сахара в крови выше нормы, но еще не дотягивает до значений, при которых врач ставит диагноз "диабет".

Что означает диагноз "преддиабет"

Преддиабет (а не предиабет, как его иногда называют) — это пограничное состояние обмена веществ, при котором уровень глюкозы уже выходит за пределы физиологической нормы, но пока недостаточно высок, чтобы говорить о диабете второго типа. Такое состояние часто выявляют случайно, скажем, во время профосмотра или сдачи анализов по другому поводу. Оно может наблюдаться у людей любого пола и возраста, включая детей.

Диагностируют преддиабет по результатам лабораторных исследований крови. Наиболее информативны следующие показатели:

уровень глюкозы натощак;

концентрация гликированного гемоглобина;

результаты глюкозотолерантного теста (оценка реакции организма на углеводную нагрузку).

Почему развивается преддиабет

Ученые пока не выявили единственную причину, которая неизбежно приводит к этому состоянию. Но существует целый комплекс факторов риска, способствующих развитию нарушения обмена глюкозы.

Избыточная масса тела

Чем больше жировой ткани в организме, тем хуже клетки реагируют на инсулин — гормон, регулирующий уровень сахара. Люди с индексом массы тела (ИМТ) выше 25 входят в группу риска.

Пример: женщина ростом 1,7 м и весом 80 кг имеет ИМТ 27,6 (80 ÷ 1,7²). Это значение указывает на лишний вес, который уже может провоцировать преддиабет.

Окружность талии

Абдоминальное (центральное) ожирение представляет особую опасность. У женщин критическим считают объем талии более 84 см, у мужчин — свыше 92 см. Если показатели превышают эти значения, стоит проверить уровень глюкозы и проконсультироваться у эндокринолога.

У детей норму оценивают с учетом возраста.

Нерациональное питание

Преобладание в рационе рафинированных углеводов и быстрых сахаров: белого хлеба, сладостей, картофеля, газированных напитков, фастфуда и чипсов — способствует нарушению чувствительности клеток к инсулину.

Недостаток физической активности

Сидячий образ жизни ведет к набору лишнего веса, а тот в свою очередь снижает чувствительность тканей к инсулину. В результате глюкоза хуже усваивается и остается в крови.

Курение

Никотин и продукты горения, включая компоненты электронных сигарет, провоцируют воспаление сосудов и снижают чувствительность тканей к инсулину. При вдыхании паров жидкости, содержащейся в электронных сигаретах, уровень сахара повышается даже у людей без лишнего веса.

Нарушения сна

Хронический недосып повышает уровень гормона кортизола, который стимулирует выработку глюкозы в печени. Со временем это ведет к постоянному повышению сахара в крови.

Беременность

Иногда во время вынашивания ребенка развивается гипергликемия, которая после родов может исчезнуть, но значительно повышает риск диабета второго типа в будущем.

Генетическая предрасположенность

Если у близких родственников диагностирован сахарный диабет, вероятность развития преддиабета возрастает в несколько раз.

Как развивается преддиабет и почему его сложно распознать

Механизм возникновения

Главная роль в регуляции уровня сахара в крови принадлежит инсулину, который вырабатывается поджелудочной железой. Он помогает глюкозе, поступающей с пищей, проникнуть из крови внутрь клеток, где она используется как источник энергии.

Если инсулина вырабатывается недостаточно либо клетки перестают на него реагировать, глюкоза начинает накапливаться в крови. Этот процесс развивается постепенно и часто остается незаметным. Именно так и формируется преддиабет: переходный этап между нормой и диабетом.

Диагностика и показатели нормы

Так как преддиабет долгое время не вызывает ощутимых симптомов, единственный способ выявить его — сдать анализы. Врачи назначают следующие лабораторные исследования.

1. Определение уровня глюкозы натощак

Анализ выполняется утром после ночного голодания (не менее 8 часов).

Норма: 3,5–5,5 ммоль/л.

Показатель преддиабета: 5,5–7,0 ммоль/л.

Показатели выше 7 ммоль/л свидетельствуют о развившемся диабете.

2. Тест на толерантность к глюкозе

Он показывает, как организм реагирует на поступление сахара. Уровень сахара измеряют дважды: натощак и спустя 2 часа после приема 75 граммов глюкозы.

В норме результат будет до 7,8 ммоль/л.

При значениях от 7,9 до 11,0 ммоль/л диагностируют преддиабет.

Все, что выше, указывает на сахарный диабет.

3. Гликированный гемоглобин (HbA1c)

Этот анализ отражает средний уровень сахара за последние 2–3 месяца и помогает выявить скрытые нарушения даже при нормальных показателях глюкозы натощак.

Норма: менее 5,7%.

Преддиабет: 5,7–6,4%.

Показатели 6,5% и выше свидетельствуют о сахарном диабете.

Своевременное обследование позволяет обнаружить патологию до того, как она перейдет в хроническую стадию.

Симптомы: тревожные сигналы организма

Проблема преддиабета заключается в том, что он редко проявляется явно. Люди списывают признаки преддиабета на усталость, стресс или возрастные изменения. Однако внимательное отношение к собственному состоянию может помочь заметить первые сигналы организма.

Стоит обратиться к врачу, если наблюдаются следующие проявления.

Постоянный голод. Из-за избыточного инсулина клетки не получают нужного количества энергии, и организм требует больше пищи.

Покалывания и онемения в кистях рук или судороги в икроножных мышцах.

Повышенное артериальное давление. Оно может сопровождать метаболические нарушения.

Постоянная жажда. Человек часто объясняет ее жаркой погодой или соленой пищей, но на деле это может быть следствием высокого уровня сахара.

Изменения кожи. Появление темных пятен в подмышках, на шее, а также красных высыпаний или точек на лице может указывать на нарушение углеводного обмена.

Хроническая слабость и сонливость. Они связаны с тем, что клетки недополучают энергию.

Частые инфекции и плохо заживающие ранки. Из-за нарушений микроциркуляции ткани медленно восстанавливаются, особенно слизистые оболочки.

Рецидивирующая молочница у женщин.

Синдром апноэ сна. Ночные остановки дыхания снижают насыщение крови кислородом и ухудшают обмен веществ.

Каждый из этих симптомов по отдельности может не указывать на серьезное заболевание, но их сочетание — важный повод пройти обследование у эндокринолога.

К чему приводит преддиабет и как предотвратить его развитие

Если не следить за уровнем сахара и не принимать никаких мер, преддиабет со временем переходит в сахарный диабет второго типа. Это состояние не только необратимо, но и несет риск целого ряда тяжелых последствий для организма.

На фоне хронически повышенного уровня глюкозы страдают сосуды, нервные окончания и внутренние органы. Среди наиболее частых осложнений выделяют:

нефропатию — поражение почек, при котором нарушается их способность выводить токсины;

ретинопатию — повреждение сетчатки глаза, чреватое ухудшением зрения и даже слепотой;

гипогликемию — состояние, когда уровень сахара падает ниже 3,5 ммоль/л, вызывая слабость, потливость, дрожь и головокружение;

кетоацидоз — накопление в крови кетоновых тел, которое развивается при дефиците инсулина и может угрожать жизни;

трофические язвы и гангрену — результат нарушения кровообращения и питания тканей.

Еще диабет значительно повышает вероятность инфаркта миокарда, инсульта и потери зрения.

Как лечить преддиабет: основные подходы

Но если преддиабет — еще не болезнь, нужно ли лечение? Да, именно на этом этапе можно эффективно предотвратить развитие диабета.

Основная цель терапии преддиабета — вернуть уровень сахара к нормальным значениям и повысить чувствительность клеток к инсулину. Для этого первым делом необходимо пересмотреть свой образ жизни.

Коррекция питания

Рацион при преддиабете должен быть сбалансированным и дробным. Питаться рекомендуется 5–6 раз в день, не допуская больших промежутков между приемами пищи. Это помогает избежать скачков глюкозы.

Основные рекомендации:

уменьшить количество жиров и простых углеводов;

исключить фастфуд, сладкие газированные напитки, консервированные продукты, соленые и жареные блюда;

отдавать предпочтение блюдам, приготовленным на пару, запеченным или отварным;

включать в меню овощи, грибы, рыбу, морепродукты, источники сложных углеводов и клетчатки.

Суточный рацион необходимо подбирать индивидуально — с учетом массы тела, уровня физической активности и рекомендаций лечащего врача.

Повышение физической активности

Регулярное движение играет ключевую роль в профилактике сахарного диабета. Умеренные физические нагрузки:

укрепляют сердечно-сосудистую систему;

способствуют снижению массы тела;

повышают чувствительность клеток к инсулину.

Даже потеря 5–6 кг массы тела способна снизить риск перехода преддиабета в диабет на 58%.

Подходящий вариант активности подбирается индивидуально. Чаще всего рекомендуют ходьбу, плавание, велосипедные прогулки и легкие аэробные тренировки.

Контроль веса, сна и вредных привычек

Помимо питания и физкультуры важно наладить режим сна, отказаться от курения и алкоголя. Недосып, никотин и этанол напрямую влияют на обмен углеводов и гормональный фон, усиливая инсулинорезистентность.

Профилактика: как не допустить развития преддиабета

Предупредить нарушение обмена сахара значительно проще, чем потом бороться с последствиями.

Профилактические меры просты:

соблюдать принципы здорового образа жизни;

регулярно проверять уровень глюкозы и холестерина в крови;

контролировать артериальное давление и индекс массы тела;

по возможности избегать стресса и переутомления;

проходить плановые осмотры у терапевта или эндокринолога не реже одного раза в год.

Такой подход позволяет вовремя заметить первые отклонения и скорректировать образ жизни до того, как возникнет угроза диабета.

Преддиабет стоит рассматривать как предупреждение организма о том, что пришло время обратить пристальное внимание на свое здоровье. Своевременные изменения в рационе, физическая активность и внимательное отношение к себе помогают стабилизировать уровень сахара и предотвратить развитие диабета.