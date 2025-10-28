Преддиабет: все, что нужно знать о его профилактике

Чем опасен преддиабет, как его распознать и не допустить развития
По данным Всемирной организации здравоохранения за 2024 год, свыше 800 млн человек живут с сахарным диабетом. В России, по официальной информации Минздрава, им страдают около 6 млн человек, в том числе порядка 67 тыс. детей. Но прежде чем заболевание окончательно сформируется, организм проходит промежуточный этап — преддиабет: при нем уровень сахара в крови выше нормы, но еще не дотягивает до значений, при которых врач ставит диагноз "диабет".
Что означает диагноз "преддиабет"
Преддиабет (а не предиабет, как его иногда называют) — это пограничное состояние обмена веществ, при котором уровень глюкозы уже выходит за пределы физиологической нормы, но пока недостаточно высок, чтобы говорить о диабете второго типа. Такое состояние часто выявляют случайно, скажем, во время профосмотра или сдачи анализов по другому поводу. Оно может наблюдаться у людей любого пола и возраста, включая детей.
Диагностируют преддиабет по результатам лабораторных исследований крови. Наиболее информативны следующие показатели:
- уровень глюкозы натощак;
- концентрация гликированного гемоглобина;
- результаты глюкозотолерантного теста (оценка реакции организма на углеводную нагрузку).
Почему развивается преддиабет
Ученые пока не выявили единственную причину, которая неизбежно приводит к этому состоянию. Но существует целый комплекс факторов риска, способствующих развитию нарушения обмена глюкозы.
Избыточная масса тела
Чем больше жировой ткани в организме, тем хуже клетки реагируют на инсулин — гормон, регулирующий уровень сахара. Люди с индексом массы тела (ИМТ) выше 25 входят в группу риска.
Пример: женщина ростом 1,7 м и весом 80 кг имеет ИМТ 27,6 (80 ÷ 1,7²). Это значение указывает на лишний вес, который уже может провоцировать преддиабет.
Окружность талии
Абдоминальное (центральное) ожирение представляет особую опасность. У женщин критическим считают объем талии более 84 см, у мужчин — свыше 92 см. Если показатели превышают эти значения, стоит проверить уровень глюкозы и проконсультироваться у эндокринолога.
У детей норму оценивают с учетом возраста.
Нерациональное питание
Преобладание в рационе рафинированных углеводов и быстрых сахаров: белого хлеба, сладостей, картофеля, газированных напитков, фастфуда и чипсов — способствует нарушению чувствительности клеток к инсулину.
Недостаток физической активности
Сидячий образ жизни ведет к набору лишнего веса, а тот в свою очередь снижает чувствительность тканей к инсулину. В результате глюкоза хуже усваивается и остается в крови.
Курение
Никотин и продукты горения, включая компоненты электронных сигарет, провоцируют воспаление сосудов и снижают чувствительность тканей к инсулину. При вдыхании паров жидкости, содержащейся в электронных сигаретах, уровень сахара повышается даже у людей без лишнего веса.
Нарушения сна
Хронический недосып повышает уровень гормона кортизола, который стимулирует выработку глюкозы в печени. Со временем это ведет к постоянному повышению сахара в крови.
Беременность
Иногда во время вынашивания ребенка развивается гипергликемия, которая после родов может исчезнуть, но значительно повышает риск диабета второго типа в будущем.
Генетическая предрасположенность
Если у близких родственников диагностирован сахарный диабет, вероятность развития преддиабета возрастает в несколько раз.
Как развивается преддиабет и почему его сложно распознать
Механизм возникновения
Главная роль в регуляции уровня сахара в крови принадлежит инсулину, который вырабатывается поджелудочной железой. Он помогает глюкозе, поступающей с пищей, проникнуть из крови внутрь клеток, где она используется как источник энергии.
Если инсулина вырабатывается недостаточно либо клетки перестают на него реагировать, глюкоза начинает накапливаться в крови. Этот процесс развивается постепенно и часто остается незаметным. Именно так и формируется преддиабет: переходный этап между нормой и диабетом.
Диагностика и показатели нормы
Так как преддиабет долгое время не вызывает ощутимых симптомов, единственный способ выявить его — сдать анализы. Врачи назначают следующие лабораторные исследования.
1. Определение уровня глюкозы натощак
Анализ выполняется утром после ночного голодания (не менее 8 часов).
- Норма: 3,5–5,5 ммоль/л.
- Показатель преддиабета: 5,5–7,0 ммоль/л.
- Показатели выше 7 ммоль/л свидетельствуют о развившемся диабете.
2. Тест на толерантность к глюкозе
Он показывает, как организм реагирует на поступление сахара. Уровень сахара измеряют дважды: натощак и спустя 2 часа после приема 75 граммов глюкозы.
- В норме результат будет до 7,8 ммоль/л.
- При значениях от 7,9 до 11,0 ммоль/л диагностируют преддиабет.
- Все, что выше, указывает на сахарный диабет.
3. Гликированный гемоглобин (HbA1c)
Этот анализ отражает средний уровень сахара за последние 2–3 месяца и помогает выявить скрытые нарушения даже при нормальных показателях глюкозы натощак.
- Норма: менее 5,7%.
- Преддиабет: 5,7–6,4%.
- Показатели 6,5% и выше свидетельствуют о сахарном диабете.
Своевременное обследование позволяет обнаружить патологию до того, как она перейдет в хроническую стадию.
Симптомы: тревожные сигналы организма
Проблема преддиабета заключается в том, что он редко проявляется явно. Люди списывают признаки преддиабета на усталость, стресс или возрастные изменения. Однако внимательное отношение к собственному состоянию может помочь заметить первые сигналы организма.
Стоит обратиться к врачу, если наблюдаются следующие проявления.
- Постоянный голод. Из-за избыточного инсулина клетки не получают нужного количества энергии, и организм требует больше пищи.
- Покалывания и онемения в кистях рук или судороги в икроножных мышцах.
- Повышенное артериальное давление. Оно может сопровождать метаболические нарушения.
- Постоянная жажда. Человек часто объясняет ее жаркой погодой или соленой пищей, но на деле это может быть следствием высокого уровня сахара.
- Изменения кожи. Появление темных пятен в подмышках, на шее, а также красных высыпаний или точек на лице может указывать на нарушение углеводного обмена.
- Хроническая слабость и сонливость. Они связаны с тем, что клетки недополучают энергию.
- Частые инфекции и плохо заживающие ранки. Из-за нарушений микроциркуляции ткани медленно восстанавливаются, особенно слизистые оболочки.
- Рецидивирующая молочница у женщин.
- Синдром апноэ сна. Ночные остановки дыхания снижают насыщение крови кислородом и ухудшают обмен веществ.
Каждый из этих симптомов по отдельности может не указывать на серьезное заболевание, но их сочетание — важный повод пройти обследование у эндокринолога.
К чему приводит преддиабет и как предотвратить его развитие
Если не следить за уровнем сахара и не принимать никаких мер, преддиабет со временем переходит в сахарный диабет второго типа. Это состояние не только необратимо, но и несет риск целого ряда тяжелых последствий для организма.
На фоне хронически повышенного уровня глюкозы страдают сосуды, нервные окончания и внутренние органы. Среди наиболее частых осложнений выделяют:
- нефропатию — поражение почек, при котором нарушается их способность выводить токсины;
- ретинопатию — повреждение сетчатки глаза, чреватое ухудшением зрения и даже слепотой;
- гипогликемию — состояние, когда уровень сахара падает ниже 3,5 ммоль/л, вызывая слабость, потливость, дрожь и головокружение;
- кетоацидоз — накопление в крови кетоновых тел, которое развивается при дефиците инсулина и может угрожать жизни;
- трофические язвы и гангрену — результат нарушения кровообращения и питания тканей.
Еще диабет значительно повышает вероятность инфаркта миокарда, инсульта и потери зрения.
Как лечить преддиабет: основные подходы
Но если преддиабет — еще не болезнь, нужно ли лечение? Да, именно на этом этапе можно эффективно предотвратить развитие диабета.
Основная цель терапии преддиабета — вернуть уровень сахара к нормальным значениям и повысить чувствительность клеток к инсулину. Для этого первым делом необходимо пересмотреть свой образ жизни.
Коррекция питания
Рацион при преддиабете должен быть сбалансированным и дробным. Питаться рекомендуется 5–6 раз в день, не допуская больших промежутков между приемами пищи. Это помогает избежать скачков глюкозы.
Основные рекомендации:
- уменьшить количество жиров и простых углеводов;
- исключить фастфуд, сладкие газированные напитки, консервированные продукты, соленые и жареные блюда;
- отдавать предпочтение блюдам, приготовленным на пару, запеченным или отварным;
- включать в меню овощи, грибы, рыбу, морепродукты, источники сложных углеводов и клетчатки.
Суточный рацион необходимо подбирать индивидуально — с учетом массы тела, уровня физической активности и рекомендаций лечащего врача.
Повышение физической активности
Регулярное движение играет ключевую роль в профилактике сахарного диабета. Умеренные физические нагрузки:
- укрепляют сердечно-сосудистую систему;
- способствуют снижению массы тела;
- повышают чувствительность клеток к инсулину.
Даже потеря 5–6 кг массы тела способна снизить риск перехода преддиабета в диабет на 58%.
Подходящий вариант активности подбирается индивидуально. Чаще всего рекомендуют ходьбу, плавание, велосипедные прогулки и легкие аэробные тренировки.
Контроль веса, сна и вредных привычек
Помимо питания и физкультуры важно наладить режим сна, отказаться от курения и алкоголя. Недосып, никотин и этанол напрямую влияют на обмен углеводов и гормональный фон, усиливая инсулинорезистентность.
Профилактика: как не допустить развития преддиабета
Предупредить нарушение обмена сахара значительно проще, чем потом бороться с последствиями.
Профилактические меры просты:
- соблюдать принципы здорового образа жизни;
- регулярно проверять уровень глюкозы и холестерина в крови;
- контролировать артериальное давление и индекс массы тела;
- по возможности избегать стресса и переутомления;
- проходить плановые осмотры у терапевта или эндокринолога не реже одного раза в год.
Такой подход позволяет вовремя заметить первые отклонения и скорректировать образ жизни до того, как возникнет угроза диабета.
Преддиабет стоит рассматривать как предупреждение организма о том, что пришло время обратить пристальное внимание на свое здоровье. Своевременные изменения в рационе, физическая активность и внимательное отношение к себе помогают стабилизировать уровень сахара и предотвратить развитие диабета.