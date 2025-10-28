Как уравновесить свое эмоциональное состояние в домашних условиях

Эксперт отмечает, что это будет особенно полезно в современной ситуации, когда масса всего выбивает из колеи физически и психологически. Метод строится на перечислении вещей, которые вас окружают, в определенном порядке.

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос заявила, что из-за ежедневных событий, которые выбивают человека из колеи физически и морально, людям оказывается очень непросто преодолеть свои эмоции. Но не смотря на эти обстоятельства, есть способ снизить тревожность и «приземляться» эмоционально.

В беседе с «Радио 1» Кардиакос отметила, что есть техника «скорой помощи», которая работает по методу «5-4-3-2-1». Чтобы эмоционально разгрузится, нужно мысленно назвать 5 вещей перед собой, 4 вещи, которые ощущает кожа (например, одежда), потом 3 звука, 2 запаха и что-то, что можно почувствовать на вкус. По ее словам, это «возвращает в "здесь и сейчас"», а также позволяет уравновесить свое эмоциональное состояние.

