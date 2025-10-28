Почему не стоит полагаться на данные фитнес-браслетов

Старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков сообщил, что фитнес-браслеты имеют технологические и биофизические ограничения, влияющие на точность измерений.

Большинство моделей используют оптические сенсоры для фотоплетизмографии (PPG), оценивающей пульс и уровень кислорода в крови. Точность зависит от плотности прилегания, цвета кожи, температуры, загрязнений и влажности. Погрешность измерения пульса может достигать 5%, а уровня кислорода — 4–5%, что выше, чем у медицинских пульсоксиметров.

Он добавил в беседе с Газетой.Ru, что для подсчета калорий браслеты используют данные акселерометров и пульсометров, но не учитывают индивидуальные особенности метаболизма и другие факторы, что приводит к ошибкам до 30–60%. Фазы сна определяются по двигательной активности и частоте сердечных сокращений, с точностью около 90% для сна и 40–60% для бодрствования.

Для улучшения точности рекомендуется регулярно проверять данные медицинскими приборами и использовать приложения для корректировки активности и питания. При оценке сна следует ориентироваться на регулярность и качество восстановления.