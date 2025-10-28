Как в 30 лет позаботиться о когнитивном здоровье в пожилом возрасте

Чтобы сохранить когнитивное здоровье в пожилом возрасте, важно заниматься профилактикой с 20–30 лет. Именно в этот период закладывается фундамент когнитивного здоровья, рассказала «Газете.Ru» эксперт Фонда развития отечественной науки, техники и медицины (Фронтмед), руководитель центра когнитивного здоровья Российского центра неврологии и нейронаук Юлия Шпилюкова.

«Фундамент хорошего когнитивного здоровья мозга в зрелом возрасте закладывается уже в 20–30 лет. Один из главных факторов профилактики — физическая активность. Рекомендуется минимум 150 минут кардионагрузок в неделю — плавание, легкий бег, скандинавская ходьба, также полезны силовые упражнения. Внедрение здоровых привычек должно начинаться как можно раньше, однако никогда не поздно пробовать что-то новое. Секрет успеха в регулярности и позитивных эмоциях», — подчеркнула врач.

Прохождение диспансеризации помогает выявлять и своевременно корректировать сопутствующие заболевания — артериальную гипертонию, сахарный диабет, повышение холестерина, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и повреждения головного мозга.