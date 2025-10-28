Эксперт дала совет, как похудеть к Новому году

Диетолог Габриэла Пикок поделилась рекомендациями по формированию сбалансированного рациона для эффективного снижения веса без стресса. Она акцентировала внимание на важности включения белка, сложных углеводов и пищевых волокон в ежедневное меню.

Каждый прием пищи должен содержать источник белка. Белок помогает контролировать аппетит, поддерживает стабильный уровень сахара в крови и способствует наращиванию мышечной массы при регулярных физических нагрузках. Наилучшие источники белка включают куриное мясо, рыбу, нежирное мясо, яйца и бобовые.

Она отметила, что важно отдавать предпочтение сложным углеводам, получаемым из цельнозерновых продуктов, круп и бобовых. Пищевые волокна играют ключевую роль в поддержании здорового пищеварения.

Завтрак следует сделать питательным, избегая резких колебаний уровня сахара в крови. Идеальный вариант — омлет с ветчиной или каша с добавлением орехов. Для перекусов можно использовать бутерброды с белковыми продуктами, которые удобно взять с собой на работу, или приготовить легкий суп.

Пикок добавила, что перекусы могут включать в себя орехи, семена, вареные яйца, йогурт, сыр, хумус или гуакамоле. Ужин должен быть легкоусвояемым, но не стоит голодать перед сном. Легкий ужин может состоять из ржаного тоста с индейкой, курицей или рыбы с овощным салатом.

Тыква является отличным диетическим продуктом, из которого можно готовить супы, каши или цукаты. Перед посещением кафе или встречей с друзьями рекомендуется перекусить, чтобы избежать переедания. При выборе десерта предпочтение стоит отдавать низкокалорийным вариантам.

Не забывайте о важности правильной гидратации. Вода должна быть основным источником жидкости. Кофе можно пить умеренно, ограничивая количество молока, сливок, сахара и сиропов. Алкоголь лучше исключить, подытожила диетолог.