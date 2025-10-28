Искусство лежать на полу: что происходит с телом за 10 минут в день

Есть один простой ритуал, который можно без особых усилий делать каждый день. Просто ложитесь на пол и лежите. Да-да, именно так! Без телефона, без мыслей о работе, просто неподвижно.

Многие смеются: «Лежать бревном — это же так просто!» А в этом и есть главный секрет. Это упражнение не про омоложение или сжигание жира, а про то, чтобы дать телу полное расслабление.

Если вы целыми днями сидите за компьютером, к вечеру появляется ощущение, будто на плечах висит гиря. Спина затекает, шея деревенеет, а сон и вовсе пропадает. Целую ночь ворочаешься и не можешь найти удобное положение. в итоге утром просыпаешься в разбитом состоянии. Оказывается, все эти проблемы тесно связаны!

В йоге эта поза называется Шавасана. Она этой в восточной практике одна из самых главных и важных. Суть в том, чтобы не просто лежать, а сознательно отпускать напряжение в каждой мышце. Благодаря этому вы сможете снять тот самый «груз» с плеч и спины, а также наладить сон. Кроме того, это нехитрое упражнение помогает осанке. Позвоночник полностью расслабляется, так как возвращается в естественное положение.

Делать это упражнение очень просто. Постелите коврик или плед в тихом месте. Лягте на спину, раскиньте руки и ноги в стороны ладонями вверх. Закройте глаза и просто полежите 10-15 минут. Можно фоном включить спокойную музыку или звуки природы, повторять аффирмации или просто сосредоточиться на дыхании, поясняет канал Healthy.