Диетолог рассказала о последствиях отказа от клетчатки

Клетчатка – важный элемент, необходимый для правильной работы ЖКТ. Диетолог Эмили Лиминг рассказала, что при отказе от продуктов, содержащих клетчатку, можно столкнуться с метеоризмом.

Диетолог Эмили Лиминг рассказала, какое воздействие на ЖКТ оказывает клетчатка.

По словам специалиста, она стимулирует перистальтику кишечника, помогая при запорах. Помимо этого, клетчатка питает полезные бактерии в кишечнике, улучшает микрофлору.

При этом Лиминг отметила, что продукты, богатые клетчаткой, могут вызвать метеоризм, особенно, у людей пожилого возраста. Но отказываться от клетчатки по этой причине не стоит, поскольку исключение ее из рациона только усилит газообразование, заявила диетолог.

В разговоре с Daily Mail Лиминг рассказала, что в норме газы выходят 15-20 раз в сутки. При усиленном газообразовании стоит прислушаться к своему организму, так состояние может быть вызвано как приемом некоторых лекарств, непереносимостью лактозы или синдромом раздраженного кишечника, так и онкологией.