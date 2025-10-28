Названы мифы о похудении, мешающие добиться результата

Тема похудения всегда остается одной из самых актуальных. На пути к идеальному здоровому весу многие сталкиваются с рядом стереотипов и мифов, мешающих прийти к результату. Издание Lady.Pravda.Ru рассказало, почему некоторые убеждения не дают сбросить вес и обрести уверенность в себе.

© Вести Подмосковья

Один из самых распространенных мифов - «я почти не ем, а все равно толстею». Организм может расходовать меньше энергии, чем получает, поэтому лишнее превращается в жировые запасы. Если человек ест немного и при этом набирает вес, это указывает на дисбаланс поступления и расхода калорий.

Еще один миф - «у меня такие гены». Наследственность действительно играет роль, но не определяет всю картину. Метаболизм поддается корректировке при осознанном питании, сокращении жиров и отслеживании баланса нутриентов. «После родов все равно растолстеешь» - на деле ситуация зависит от гормональной регуляции, от качества рациона. «Чтобы похудеть, нужно отказаться от углеводов» - нужно просто выбирать цельные продукты (фрукты, злаки, овощи).

«Без спорта похудеть невозможно» относится сюда же. Физическая активность очень важна, но она не окажет должного эффекта без грамотного подхода к рациону. Следует сочетать легкие кардионагрузки и силовые упражнения с умеренным питанием. «Можно сбросить 10-15 кг за месяц» - опасный для здоровья миф. Резкие диеты лишь разрушат обмен веществ и приведут к эффекту «йо-йо».