В чем опасность экспресс-диет

Экспресс-диеты обещают быстрый результат, но за ним часто скрываются негативные последствия для здоровья. Они основаны на жёстком ограничении калорий и дают в среднем от 2 до 5 кг за 3–5 дней, но при этом человек теряет не жир, а воду и мышечную массу. Это может привести к замедлению обмена веществ и возврату веса.

Очищающая диета на соках, кефире и овощах помогает сбросить до 2 кг за 4 дня, но подходит только здоровым людям и не должна быть постоянной. Цветная диета, основанная на чередовании овощей и фруктов разного цвета, также эффективна, но при дефиците белка её результаты могут быть временными.

Анна Гордеева, диетолог Lady. Pravda.Ru, предупреждает, что экспресс-диеты — серьёзный стресс для организма, и для долгосрочного результата лучше выбирать более сбалансированные методы похудения.

Почему вес возвращается

Экспресс-диеты игнорируют метаболизм. При недостатке калорий организм замедляет обмен веществ. После диеты все недополученные калории откладываются в виде жира. До 80 % теряют вес в течение месяца.

Оптимальная скорость снижения веса

Оптимальный темп — 0,5-1 кг в неделю, чтобы сохранить мышечную массу. Диета должна включать белок, клетчатку и полезные жиры. Регулярное питание небольшими порциями стабилизирует уровень сахара в крови.

Психология быстрых результатов

Экспресс-диеты дают ощущение контроля, но часто заканчиваются разочарованием. Диетологи рекомендуют осознанное питание для устойчивого результата.

Чем опасны циклы «диета — срыв — новая диета»

Частые циклы нарушают гормональный баланс, снижают уровень эстрогенов и ухудшают состояние кожи. Низкоуглеводные и безжировые диеты не более одного раза в квартал. Избегайте продуктов с искусственными заменителями сахара, подчеркнула Гордеева.

Восстановление после экспресс-диеты

После диеты увеличивайте калорийность рациона на 100-150 ккал каждые 2-3 дня, добавляя сложные углеводы, овощи и белок. Избегайте соли и сладостей, не прибегайте к экспресс-диетам чаще одного раза в три месяца, рекомендовала эксперт.

Здоровые альтернативы

Лёгкий детокс с овощами, белком и жидкостью мягко очищает организм. Умеренность и регулярность — ключ к устойчивому результату.

Цитаты и факты

«Красота — это не цифра на весах, а отражение внутреннего баланса» — Анна Гордеева.

Экспресс-диеты выводят токсины — неверно.

Вес, потерянный за неделю, возвращается — верно.

Кефирно-творожная диета не безопасна — неверно.

Витамины улучшают состояние кожи — верно.

Голодание замедляет метаболизм — неверно.

Три факта