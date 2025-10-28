Профессор рассказала про секреты долголетия

Доктор медицинских наук Ирина Стражеско заявила, что секрет долголетия существует и он кроется вовсе не в волшебных таблетках.

Самым мощным эпигенетическим инструментом на пути к долголетию служит питание.

По словам Стражеско, важно не просто меньше есть, а есть с умом. Специалист советует соблюдать интервальное голодание и ограничивать ежедневный прием пищи 10-12 часами.

Исследования связывают такой режим с улучшением метаболического здоровья и увеличением продолжительности жизни. Сфокусируйтесь на качестве еды, а не на подсчете калорий. Ограничьте потребление сахара и алкоголя

Без движения тоже никуда — это второй ключевой фактор долголетия. Стражеско поясняет, что изнурительные тренировки здесь не нужны, следует просто регулярно заниматься разнообразной физической активностью, пишет ТАСС.

Сон также является важным пунктом. Его длительность должна составлять 7-9 часов, а ложиться и вставать рекомендуется в одно и то же время даже в выходные дни.

Меньше стресса. Помогут в этом, по словам врача, медитации, любимые хобби, волонтерство и теплые отношения с семьей и друзьями.

И, конечно, не стоит забывать о регулярном и целенаправленном чекапе организма.

