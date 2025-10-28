Репродуктолог назвала 12 полезных для мужчин продуктов

Правильное питание играет ключевую роль не только в женском, но и в мужском репродуктивном здоровье. Как сообщила aif.ru врач-репродуктолог Гюнай Салаева, сбалансированная диета, богатая нутриентами, может повысить шансы на успешное зачатие и рождение здорового ребёнка.

Сперматогенез — сложный процесс образования сперматозоидов — требует постоянного поступления в организм целого ряда важных элементов. По словам эксперта, ключевыми из них являются антиоксиданты (защищают клетки от повреждений), цинк (регулирует уровень тестостерона), селен (защищает генетический материал), фолиевая кислота (необходима для синтеза ДНК), витамин D (влияет на подвижность сперматозоидов), а также L-карнитин (обеспечивает клетки энергией).

На основе этих данных специалист составила список из 12 продуктов, наиболее полезных для мужской фертильности.

При этом, как подчёркивает врач, важно не только добавить в рацион полезные продукты, но и исключить вредные факторы: алкоголь, никотин, фастфуд, переработанное мясо и сладкие газированные напитки, которые угнетают выработку тестостерона и ухудшают качество спермы.