Невролог напомнил, для чего не был создан человек

Человеческое тело не должно находится в неудобных позах под смартфон и ноутбук, заявил НСН Павел Хорошев.

Для человека очень вредно проводить все время за гаджетами, но даже тренировки мышц могут не спасти от остеохондроза, рассказал врач-невролог Павел Хорошев в разговоре с НСН.

Зависимость от смартфона приводит к шейному остеохондрозу — состоянию, когда голова сильно выдвинута вперед относительно плеч. Из-за постоянного скроллинга соцсетей у молодых людей развивается жёсткий наклон головы, что может привести к болям в шее, головной боли и к атрофии жевательной функции. Об этом сообщил Международный журнал естественных наук и технологий. Хорошев отметил, что такая проблема наступила уже давно.

«Эту проблему я называю "проблемой Деми Мур", потому у женщин менее развита мускулатура, и у них быстрее идет этот процесс. Она начала возникать несколько раньше — когда появились ноутбуки. Это очень неудобный девайс. Человек вынужден работать в той же позе, что и со смартфоном. Приматы не созданы для такой деятельности, когда голова непривычно наклонена вперед весь день. Пока от этого еще пострадало не так много людей. В 1990-е и 2000-е еще не было смартфонов, а ноутбуки были дорогими. Поэтому результат мы увидим только через 15 лет. К сожалению, примат — существо первобытное, а гаджеты потрясающе удобны. Я боюсь, что эволюционно мы придем к выживанию особей с длинными, сильными и развитыми мышцами спины, которые защитят от шейного остеохондроза», — подчеркнул он.

Невролог также усомнился, что какая-либо профилактика спасет здоровье.

«Мы никак не можем защититься. Даже если тренировать шею, так как тут нужно быть аккуратным. Я часто наблюдаю спортсменов в фитнес-залах, к которым приходят дилетанты и советуют тренировать мышцы шеи. К сожалению, на технику смотрят сквозь пальцы, и уже через пять-семь лет у человека появляется листез, то есть смещение позвонков. Нам придется только наблюдать и терпеть, как этот недуг будет развиваться. Сегодняшняя молодежь к 70-80 годам будет иметь очень выраженные дефекты шеи», — уточнил он.

