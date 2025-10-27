Терапевт Лапа: старение начинается у всех по-разному

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, что старение начинается у всех по-разному, в разном возрасте.

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что играют роль такие факторы, как питание, генетика, образ жизни.

Как заявила Лапа, необходимо обращать внимание и на поддержку когнитивных функций.

По словам врача, ходьба тоже полезна, но лучше придерживаться нормы 2 тыс. шагов, а не 10—20 тыс., так как это увеличивает нагрузку на суставы.

