Хореограф дал совет по сохранению мышц в зрелом возрасте

С возрастом уменьшается мышечная масса и снижается сила — состояние, известное как саркопения. Однако силовые тренировки и зумба помогают замедлить этот процесс и поддерживать выносливость. Об этом «Газете.Ru» рассказал международный фитнес-презентер, хорео-мастер LDFA Сергей Побегалов.

© РИА Новости

«Саркопению, которая долго считалась неизбежным спутником старения, можно притормозить и даже обратить вспять. Главное — не сидеть на месте, особенно полезны силовые тренировки, а для эмоциональной поддержки подойдут танцевальные форматы вроде зумбы», – заявил эксперт.

Спортсмен обратил внимание, что в 2024 году издание Scientific Reports опубликовало исследование, согласно которому прогрессирующие силовые занятия значительно повышают мышечную силу и плотность у людей с так называемой вторичной саркопенией — вызванной малоподвижным образом жизни или хроническими заболеваниями.

«Согласно исследованиям, приведенным в журнале Frontiers in Physiology, оптимальная нагрузка — три силовые тренировки в неделю в течение 19 недель — дают максимальный прирост силы хвата, одного из ключевых показателей состояния мышц», — поделился хореограф.

По словам эксперта, сочетание упражнений сопротивления и достаточного количества белка в рационе помогает не только укрепить мышцы, но и улучшить обмен веществ и общее самочувствие.

«Доказано, что групповые танцы улучшают физическую функцию и качество жизни у женщин с саркопенией, хотя прирост мышечной массы при этом меньше, чем от упражнений с эластичными лентами. Однако именно танцы помогают людям старшего возраста сохранить интерес к тренировкам и эмоциональную вовлеченность», — заявил Побегалов.

Спортсмен объяснил, что во время танцев идет работа не только на выносливость, но и на координацию, баланс, чувство ритма. По его словам, для людей старшего возраста это особенно важно — в таких движениях включается моторика, память, мозг начинает работать синхронно с телом. Эксперт заявил, что сочетание таких тренировок с силовыми упражнениями пару раз в неделю приносит результат через несколько месяцев.

До этого россиянам рассказали, как не допустить развития остеопороза после 50 лет.