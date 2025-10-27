Эксперты объяснили, почему правильный вес — еще не причина радоваться

Крупное международное исследование с участием 470 000 человек из 91 страны показало тревожную тенденцию: каждый пятый взрослый с нормальным индексом массы тела имеет опасную форму абдоминального ожирения. У таких людей риск диабета повышен в 1,8 раза, гипертонии — в 1,3 раза, а уровень плохого холестерина значительно выше.

Экспертное мнение

«Борьба со "скрытым жиром" и восстановление метаболического баланса — это две тесно связанные цели, — комментирует эксперт Моника Левински. — Важно понимать: висцеральный жир метаболически активен и выделяет вещества, нарушающие работу гормонов, что создает порочный круг инсулинорезистентности. Перед внесением серьезных изменений в образ жизни я настоятельно рекомендую проконсультироваться с врачом».

План действий от эксперта

Для эффективной борьбы со скрытым ожирением необходим комплексный подход, включающий работу с питанием, физической активностью и психологическим состоянием.

Питание

Ключевая цель — не просто снизить калории, а перезагрузить гормональный ответ организма. Для этого важно снизить потребление добавленного сахара и быстрых углеводов, заменив их цельнозерновыми продуктами. Сделайте акцент на клетчатке из овощей и бобовых, которая замедляет всасывание сахара в кровь. Добавьте качественный белок в каждый прием пищи и полезные жиры, такие как авокадо, орехи и оливковое масло. Также стоит рассмотреть режим интервального голодания, но только после консультации с врачом.

Физическая активность

Для сжигания висцерального жира и повышения чувствительности к инсулину наиболее эффективны силовые тренировки, которые стоит проводить 2-3 раза в неделю. Дополнить их можно высокоинтенсивным интервальным тренингом (ВИИТ) 1-2 раза в неделю и ежедневной низкоинтенсивной активностью, например, быстрой ходьбой не менее 45-60 минут.

Управление стрессом и сном

Хронический стресс и недосып приводят к повышенному уровню кортизола, который способствует накоплению жира на животе. Для гормональной регуляции критически важен качественный сон продолжительностью 7-9 часов, а также практики управления стрессом — медитация, дыхательные упражнения и прогулки на природе.